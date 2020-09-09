全球超过2763万例确诊 近90万人不治

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（法新社巴黎9日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间9日11时（台湾9日晚间7时），全球至少89万8503人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19 ），至少2763万1550人确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有1833 万2900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球8日通报新增4802人病殁、22万8717起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1115死）、墨西哥（703死）与巴西（504死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计18万9698人病故、632万8054例确诊，至少235万9111人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（12万7464人丧生、416万2073人染疫）、印度（7万3890人丧生、437万128 人染疫）、墨西哥（6万8484人丧生、64万2860人染疫）及英国（4万1586人丧生、35万2560人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有91人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（63人）、英国（61人）及智利（61 人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计30万132死、791万27例确诊；欧洲累计21万9420死、429万4551例确诊；美国和加拿大累计19万8884死、646万551 例确诊。

亚洲累计10万8767死、601万154例确诊；中东地区累计3万8767死、161万413例确诊；非洲累计3万1700死、131万5647例确诊；大洋洲累计833死、3万208例确诊。

© 2020 AFP