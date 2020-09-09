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（法新社纽约8日电） 面对前3次交手都输球的美国女将罗杰斯，日本女将大坂直美今天以直落二取胜，晋级大满贯美网女单4强，赛后她表示，拿下这场胜利就像复仇成功一般。

美国网球公开赛（US Open）女子单打8强赛，名列大会第4种子的大坂直美（Naomi Osaka）连下两盘击败非种子的罗杰斯（Shelby Rogers），闯进4强后将与美国的布雷迪（Jennifer Brady）争夺冠军战门票。

在赛事因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）而闭门进行的情况下，22岁的大坂直美只用了80分钟，就以6比3、6比4击败罗杰斯。

世界排名第9的大坂直美表示，今天她的胜利算是复仇，因为先前3次对上世界排名93名的罗杰斯，她都输球。

大坂直美败给罗杰斯的比赛，包括2017年在南卡罗来纳州查尔斯顿（Charleston）进行的红土赛事富豪汽车公开赛（Volvo Car Open）。大坂直美曾表示，那场比赛让她「尝到非常糟糕的滋味」。

大坂直美说：「老实说，我认为她才是占了上风，因为我从来没有打赢过她。」

她补充说：「那些回忆塞满了我的脑子，所以我觉得这（今天赢球）算是一点小小的报复。」

大坂直美的成名之战，是在2018年的美网决赛，以直落二击败美国名将小威廉丝（Serena Williams），拿下那场大满贯赛事的冠军。

© 2020 AFP