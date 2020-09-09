川普疑坦承募款告急 连任之路得恐自掏腰包

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天展开摇摆州造势之旅，矛头对准民主党总统候选人拜登大肆攻击；不过，川普似乎坦承其连任竞选团队已找不到捐款人，他恐怕得自掏腰包。

当记者询问川普是否自掏腰包来造势，他回答：「如果我必须花自己的钱，我会花。无论代价，我们必须赢。」

川普在佛罗里达州演讲之后，旋即转往北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆（Winston-Salem）造势。川普若想在11月3日击败民主党候选人拜登（Joe Biden），几乎肯定非得拿下这两州不可。

川普以一贯招牌作风，戏谑、辱骂加上过度自我吹嘘，来娱乐他的粉丝群众。他说，拜登将会带来「暴力流氓」，以及「前所未见的经济肃条」。

川普10日将赴另一个摇摆州密西根州，周末将前往内华达州。而11日当天，川普与拜登都将现身宾州，那又是一个兵家重镇。

自2019年初以来，川普的竞选连任团队已花费8亿美元（约新台币236亿元）之谱，金额是拜登的两倍多。

川普起跑时间比对手早，竞选团队也自夸战力充沛，但据传川普的募款列车已经减速停滞下来。

反观拜登，他最初以缓慢、资金不足之姿展开前进白宫之路，8月募款成绩却跌破外界眼镜的高达3.65亿美元，打破先前单月纪录。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP