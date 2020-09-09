希腊超收难民营大火 当局疏散部分人员

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（法新社雅典9日电） 最大的难民营今天凌晨发生大火，当局疏散部分人员，这座过度拥挤且卫生环境欠佳的难民营，收容了近1万3000名难民。

根据法新社摄影记者在现场的报导，位于列士波斯岛（Lesbos）上的摩利亚（Moria）难民营，几乎全部都陷入火海。失火的地方还包括营区围墙外的橄榄树丛。营区内许多寻求庇护的难民正在帐篷中睡觉。

法新社摄影记者表示，难民曾徒步欲逃往海港城米蒂利尼（Mytilene），但被警方的车辆挡下。

当地消防人员稍早表示，那座表定收容人数不超过2800人的难民营，内部和周遭有「零星火势」。

支持难民的团体Stand by Me Lesvos 在推特（Twitter）上表示，他们已经接获有关列士波斯岛上的在地希腊人，阻止逃难的难民进到附近村庄的消息。

该组织说：「整个难民营都失火了，所有东西都烧起来了，人们正逃离那里，他们在摩利亚的家没了。」

希腊国家通讯社「雅典通讯社」（ANA）表示，火势是在被隔离的难民发动反抗后窜出的，那些被隔离的难民有些是因为本身的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检呈阳性反应，有些则是因为曾与染疫病患有密切接触。

摩利亚难民营2日爆出确诊首例后，染疫人数激增，目前为止已经有35个确诊病例。

© 2020 AFP