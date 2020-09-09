美国摩托车聚会估计恐导致26万人染疫

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（法新社华盛顿9日电） 根据今天公布的分析报告，美国南达科他州米德郡上个月吸引数十万人参与的盛大摩托车集会，可能已导致26万个新增确诊染疫病例。

法新社报导，这项研究由加州圣地牙哥大学（The University of San Diego）经济学家进行，由德国劳动经济学研究所（Institute of Labor Economics）发布。研究报告尚未接受同侪评阅，这项数据代表这场两轮聚会已成为美国迄今最大规模的2019冠状病毒疾病（Covid-19）传播活动。

研究内容主要针对8月7日至16日举行的史特尔吉斯摩托车集会（Sturgis Motorcycle Rally），共吸引46 万人到场朝圣。

研究数据源自集会期间涌入米德郡（Meade County ）游客的匿名手机资料，资料记录这些外地游客分别来自何处，研究人员再运用统计分析取得近似值。

资料显示，当地餐厅、酒吧、零售店家、娱乐场所、饭店和营地的人流都增加。

研究也引述媒体报导指出，参与活动的摩托车骑士大多不戴口罩，也没有保持社交距离。

研究人员引用美国疾病管制暨预防中心（CDC）资料指出，摩托车集会结束后1个月内，在米德郡和有人参加这项活动的各郡，染疫确诊率都攀高，研究人员推算出这些地方因为这次摩托车集会而产生的病例共计26万3708例。

© 2020 AFP