广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶9日电) 在美国播出长达10多年的电视节目「与卡戴珊姊妹同行」(Keeping Up With the Kardashians)将于2021年画下句点。但卡戴珊家族成员宣布上述消息时,并未解释节目收摊原因。

美国电视名人金卡戴珊(Kim Kardashian)在拥有1亿8800万用户追踪的Instagram个人帐号表示:「我们一家带着沉重的心情,做出这个艰难的决定,要向『与卡戴珊姊妹同行』说再见。」

金卡戴珊因记录与妹妹炫富人生的电视节目「与卡戴珊姊妹同行」而声名大噪。

金卡戴珊表示:「历经14年、20季、数百集和众多的衍生节目,我们非常感谢这些年来收看节目的所有观众。」

她还说:「我们的最后一季将于明年初播出。」

卡戴珊的老公是美国饶舌歌手「肯爷」肯伊威斯特(Kanye West),两人共育有4名孩子。威斯特先前宣布将投身2020年美国总统大选,还在最近的竞选过程中发表脱序言论。

© 2020 AFP