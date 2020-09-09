车队遭炸弹攻击至少6死 阿富汗副总统本人受轻伤

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（法新社喀布尔9日电） 阿富汗即将与民兵组织塔利班展开和平谈判，但政府官员表示，首都喀布尔市中心今天发生爆炸，副总统沙雷车队遭锁定攻击，造成至少6人死亡、12人受伤，沙雷本人则受到轻伤。

爆炸发生后，沙雷（Amrullah Saleh）在脸书张贴影片，可见他左手缠着绷带。沙雷说：「我没事，但我的一些随扈受了伤。当时一同坐在车上的儿子跟我都没事。我的脸和手有些灼伤，爆炸威力很强大。」

沙雷的媒体办公室主任穆拉德（Razwan Murad）稍早表示：「这场恐怖攻击失败了，沙雷平安无事。」

内政部发言人阿瑞安（Tareq Arian）指出，初步通报显示有2人在这起爆炸案中丧生，另有12人受伤。但卫生当局稍后将死亡人数上修至6人。

沙雷一名助理在匿名情况下向法新社表示，一名自杀炸弹客在沙雷离开住家前往工作的途中锁定车队进行攻击。

向来直言批评塔利班（Taliban）的沙雷，曾于去年总统大选前躲过另一场攻击案，当时一名自杀攻击者和多名枪手锁定沙雷在喀布尔（Kabul）的办公室大开杀戒，导致至少20人身亡，其中多为平民，还有50人受伤。

今天这起攻击案发生之际，阿富汗政府谈判人员和塔利班预计即将在卡达首都杜哈（Doha）展开和平谈判。

沙雷6日表示，喀布尔谈判团队将尽早争取永久停火。沙雷向黎明新闻电视网（Tolo News）说：「塔利班的第一个考验就是停火。」

© 2020 AFP