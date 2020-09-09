逾300个NGO吁联合国调查中国迫害人权

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（法新社日内瓦9日电） 超过300个人权团体与其他组织今天呼吁联合国，针对中国迫害人权发动国际调查，并采取「果决行动」。

321个非政府组织向联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）、联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）及联合国成员国发表公开信，呼吁国际调查「中国政府侵犯人权」。

连署人之一、人权团体国际特赦组织（Amnesty International）东亚区办事处主任罗助华（Joshua Rosenzweig）在公开信中指出：「国际社会不能再坐视及任由中国政府在国内外践踏人权。」

这些非政府组织在公开信中指出，联合国数十位立场超然的专家在6月间提出前所未见的呼吁，要求联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）采取紧急行动，处理中国压迫基本自由的问题。

这321个非政府组织强调，他们也非常关切「中国在世界各地侵犯人权造成的影响」，包括锁定维权人士为目标，以及实施网路审查与数位侦监等。

他们还指控中国在世界各国箝制学术自由，并谴责「对中国人民的种族歧视待遇，或是中国国家行为者在世界其他地方的作为」。

这封公开信警告：「一个国家想凌驾任何种类的监督，会对人权构成重大威胁。」

对于321个非政府组织发表的联名公开信，中国外交部发言人赵立坚在答覆询问时指出：「这些组织有关说法毫无根据，不值一驳。」

这些非政府组织藉着发表公开信，呼吁人权理事会召开特别会议以评估中国迫害人权状况，并敦促人权理事会建构「公正、超然的联合国机制，就这项议题进行严密监测、分析及每年提出报告」。

© 2020 AFP