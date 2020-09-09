防疫至上 所有参加法网球员集中住宿两家饭店

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（法新社巴黎8日电） 法国网球公开赛即将在27日揭幕，赛事总监佛盖特说，为减少感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的风险，所有参赛球员集中住宿两家饭店，「没有例外」。

本届法网预计持续至10月11日，佛盖特（Guy Forget）同时宣布，原本打算赛事期间球场每天开放2万名观众入场，如今改为仅容许1万1500人。

目前法国政府颁布的法规仍限制，公众集会不得超过5000人。

法网的比赛场地将分隔成3个「各自独立」区域，彼此之间不相连。

其中中央球场（Philippe Chatrier Court）与苏珊兰格伦球场（Suzanne Lenglen Court）容纳观众不得超过5000人，西蒙妮马绍球场（Simonne Mathieu）仅限于1500人。外围球场不售票。

为期15天的赛程，预估观众总数不到15万，大概只有去年52万人的略超过1/4。

佛盖特说，所有球员抵达随即接受检测，一旦首次检测结果呈阴性反应，立即可拿到他们的识别证。

他表示，第2次检测将在72小时内执行，然后根据球员在赛程的进展，每隔5天检测一次。

© 2020 AFP