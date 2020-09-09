雇用少数族裔凸显多元 奥斯卡推新制规范

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（法新社洛杉矶8日电） 奥斯卡金像奖主办单位美国影艺学院今天公布提升多元化新制，规范角逐最佳影片奖项的作品所采用演员与剧组成员，需有一定比例的少数族裔及弱势族群等，预计自2024年起实施。

为改善影坛雇用制度与幕前幕后人员的代表性，依据美国影艺学院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）公布的新制，凡有意角逐最佳影片奖项的作品，至少需符合4项规范当中的两项。

首先是影片需有一个主要角色与30%的配角由少数族裔及弱势团体人选来演出，或者影片探讨与少数族裔及弱势团体有关的主题。

其次是幕后的剧组高层或技术部门成员，必须招聘向来弱势的妇女与身障界等人士。

最后两项新规则是提供少数族裔工作人员实习与培训的机会，以及电影行销与发行团队的多元化。

角逐2022与2023年奥斯卡金像奖最佳影片的作品不受新制规范，但是必须依据新规范向影艺学院呈报影片多元性的机密资料。

影艺学院院长鲁宾（David Rubin）发表声明指出：「我们相信这些包容性的准则，将激发电影工业持久与重大的变革。」

最近几年外界不断批评，影艺学院的会员以及他们相中的奥斯卡金像奖入围者与得奖者不够多元。

虽然影艺学院已采取措施，加强学院会员多元化，不过今天颁布的新制象徵将更积极努力，以重塑好莱坞展现更多元风貌。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP