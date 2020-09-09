非裔男遭套头压地死亡 美罗彻斯特市警察局长辞职

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（法新社纽约8日电） 美国纽约州罗彻斯特市一名非裔男子遭警察以防吐面罩套头并强压在地后死亡，案情曝光后民众连日上街抗议执法过当，当地警察局长今天以退休方式下台，说人格遭外界污蔑。

普鲁德（Daniel Prude）遭捕窒息案发生在今年3月，但他的家人与社运人士透过索取公开纪录取得随身摄影机画面后，本月2日将他死亡过程公诸于世。

根据画面，警察抵达时，41岁的普鲁德手无寸铁，精神病发作的他全身赤裸在大街上。

警察命令普鲁德趴倒在地，他原本很顺从，但在铐上手铐后，情绪变得愈来愈激动。

警方并因为普鲁德自称感染了新型冠状病毒，而将「防吐头套」套在他头上，接着把头部强压在地。几分钟后他失去意识。一周后，医护人员拔管，宣告普鲁德不治。

当时在场的7名警察都遭停职，纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）正在调查此案。

罗彻斯特市（Rochester）警察局长辛格泰瑞（La'Ron Singletary）在声明中说，称他「最初未主动调查」、「企图压下案子」的指控是「曲解他的人格」，是将他的行为「政治化」。

本身是非裔的辛格泰瑞说：「身为一名正直的人，在外部组织试图诋毁我的人格时，我不会任人宰割。」

40岁的辛格泰瑞2019年4月获任命为罗彻斯特市警察局长，在警界服务20年，今天退休。

检察长詹乐霞5日宣布，她将组成大陪审团调查普鲁德死因，这是可能起诉的初步步骤。

当地媒体说，验尸报告认定普鲁德的死属杀人案，是「身体受约束引发窒息并发症所致」。验尸报告也提到普鲁德血液中有低浓度的毒品苯环利定（PCP，俗名天使尘）。

© 2020 AFP