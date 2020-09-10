传字节跳动与华府谈判 避免卖掉TikTok美国业务

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（法新社旧金山9日电） 华尔街日报报导，TikTok母公司北京字节跳动（ByteDance）正在与华府谈判，讨论如何避免卖掉TikTok美国业务。

TikTok已处于美中两国外交风暴核心，美国总统川普对美国人设下期限，要求终止与字节跳动生意往来，此一作法有效地迫使字节跳动将TikTok卖给美国企业。

沃尔玛（Walmart）与微软（Microsoft）联手，正在洽谈买下TikTok一事，据报甲骨文（Oracle）也有兴趣。

TikTok已经提起诉讼，控告美国政府作法。

诉讼指出，川普的命令援引「国际紧急经济权力法」（International Emergency Economic Powers Act）是项错误，因为TikTok平台不是「非比寻常、不得了的威胁」。

TikTok一再否认有和北京政府分享资讯。

目前全世界有多达10亿人使用TikTok程式，在手机上制作趣味短影音；在美市场已被下载1.75亿次，在全世界则逾10亿次。

根据华尔街日报（The Wall Street Journal）报导，美国与字节跳动之间的谈判已有数个月，但距离川普的限期已迫近。

据报导，至少有一家大买主最近与中情局（CIA）代表见面，讨论资料安全问题。这家大买主是某集团旗下公司。

川普对媒体说，「我告诉他们必须在9月15日以前达成协议，这期限之后，我们将会关闭TikTok美国业务。」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP