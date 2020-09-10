传美国土安全部高官 压下俄操弄大选威胁评估

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（法新社华盛顿9日电） 美国国土安全部（Department of Homeland Security）分析员墨菲表示，国土安全部代理部长沃尔夫（Chad Wolf）告诉他，针对俄罗斯威胁所做的相关评估，会让川普看起来「很糟糕」。

这份投诉是由民主党掌控的联邦众议院情报委员会对外公布。美国各情治首长过去即说过，俄罗斯确实大规模操弄2016年选战，最终让川普顺利上位，不过几个月来屡传白宫淡化俄罗斯对2020年大选的威胁。

国家情报总监（Director of National Intelligence, DNI）8月7日在措词怪异又备受批评的官方声明中，将焦点放在中国和伊朗积极干预大选，而中国是反对川普的。

DNI声明虽称俄国同样有干预，但却避免暗示俄国一如2016年般偏好川普，而是说俄国出手阻挠民主党总统候选人拜登（Joe Biden）和反俄「机构」。

墨菲（Brian Murphy）投诉说，2018年到2020年间，他见证了「一再上演的行为模式：滥用职权、企图审查情报分析，以及不当管理一项情报计画，而这项计画与俄罗斯试图影响和破坏美国利益有关」。

在俄罗斯方面，墨菲表示，他和直属上司都因为在报告中强调俄罗斯操弄美国选举，而面临丢差威胁。

墨菲还指控，库奇内力今年也曾要求他在国土安全部就美国所受威胁的年度评估报告中，对白人至上主义者轻描淡写，并对左翼团体威胁多所着墨。

另一名国土安全部官员说，他们怕的是，报告中若提到白人至上主义者构成危害，「会反映在总统川普身上」。

墨菲指称，沃尔夫在7月8日的会议上告诉他，必须压下有关外力干预美国大选的报告，「因为它让总统看起来很糟糕」。

联邦众议院情报委员会主席谢安达（Adam Schiff）则说，墨菲的投诉「概述了严重且令人不安的指控」，显示有人操弄、审查情报，「好让总统川普获得政治上的好处」，但这种做法「已让国家和国安陷入重大风险」。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP