小威梅迪维夫胜出 晋级美网女单男单4强

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（法新社纽约9日电） 美国名将小威廉丝（Serena Williams）今天在美国网球公开赛（US Open）击败保加利亚籍非种子选手皮诺科娃，晋级女单准决赛；梅迪维夫（Daniil Medvedev）击败俄罗斯同胞卢布列夫，顺利闯进准决赛。

小威今天在艾许球场（Arthur Ashe Stadium）费时2小时12分钟夺胜，以4-6、6-3、6-2击败皮诺科娃（Tsvetana Pironkova）晋级。

38岁的小威名列大会第3种子，此番志在夺得追平纪录的第24座大满贯赛冠军头衔。

小威准决赛的对手是白俄女将艾萨兰卡（Victoria Azarenka），艾萨兰卡击败比利时女将梅丹斯（Elise Mertens）晋级，寻求7年来首座大满贯金杯。

男单方面，大会第3种子梅迪维夫（Daniil Medvedev）今天直落三击败俄罗斯同胞卢布列夫（Andrey Rublev），闯进准决赛。

梅迪维夫在艾许球场（Arthur Ashe Stadium）以7-6（8/6）、6-3、7-6（7/5），打败第10种子卢布列夫。比赛历时2小时27分钟。

© 2020 AFP