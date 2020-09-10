库尔伙伴合唱团成员贝尔过世 享寿68

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（法新社纽约9日电） 库尔伙伴合唱团（Kool and the Gang）创始团员贝尔（Ronald Bell）今天辞世，享寿68岁。

库尔伙伴合唱团公关艾勒毕（Angelo Ellerbee）告诉法新社，贝尔是在美属维京群岛家中过世，但没有具体说明死因。

贝尔与哥哥罗伯特．贝尔（Robert Bell）和朋友汤玛斯（Dennis Thomas）、麦肯斯（Robert Mickens）、史密斯（Charles Smith）、布朗（George Brown）与威斯特（Ricky West）在1960年代初期成立库尔伙伴合唱团，以爵士为基础融合放克（funk）、迪斯可（disco）、节奏蓝调（R&B）与流行乐创作歌曲。

库尔伙伴合唱团在1970年代走红，创作出Celebration、Jungle Boogie与Ladies' Night等金曲，与地球风与火乐团（Earth, Wind and Fire）、艾斯礼兄弟合唱团（The Isley Brothers）以及史莱和史东家族合唱团（Sly & The Family Stone）齐名。

库尔伙伴合唱团因为替约翰屈伏塔（John Travolta）主演的「周末的狂热」（Saturday Night Fever）制作配乐，于1978年夺得葛莱美奖。

库尔伙伴合唱团在2018年进入歌曲创作人名人堂（Songwriters Hall of Fame）。

贝尔1951年出生于俄亥俄州扬斯敦（Youngstown），改信伊斯兰教后也使用穆斯林名字哈里斯．巴扬（Khalis Bayyan）。

© 2020 AFP