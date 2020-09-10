新书披露 川普承认为避免恐慌淡化病毒危险

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统川普接受传奇调查记者伍德华（Bob Woodward）专访的录音内容今天公布，川普在访谈中承认，打从新型冠状病毒疫情大流行一开始，他就尝试淡化这种病毒的致命威胁。

伍德华今年3月19日专访川普，并将采访内容写在将于9月15日发行的新书「愤怒」（Rage，暂译）中。美国有线电视新闻网（CNN）抢先预看这本书后报导，川普表示：「我想要一直淡化它（指疫情）。」

川普在录音访谈中说：「我仍希望淡化处理，因为我不想要造成慌乱。」

作为对照，在与伍德华较早的访谈中，川普表明他很清楚这种病毒是「致命的东西」，比普通流感危险多了。

然而在公开场合下，川普一再告诉美国大众，不该把这种病毒视为重大危险，病毒会自己「消失」。

川普坦率承认他决定在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情于美国开始爆发之际，淡化这种容易传播疾病的严重程度，立即招致竞争对手的谴责。

民主党总统候选人拜登（Joe Biden）在密西根竞选活动中即称：「他明白这种病毒有多么致命。」「他却对美国人民说谎。他故意且自发地在病毒对国家造成的威胁上撒了数月之久的谎。」

他说：「这是对美国人民生死的背叛。」

白宫新闻秘书麦肯内尼（Kayleigh McEnany）告诉记者，川普淡化疫情危险的唯一动机，是要让社会大众安心。

她说：「表现出信心和冷静是重要的。」「总统从未在冠状病毒疾病一事上对美国大众说谎。」

美国首席防疫专家暨白宫新型冠状病毒工作小组成员佛奇（Anthony Fauci）表示，他从未感觉川普扭曲了该担心的事情。

佛奇接受福斯新闻（Fox News）记者罗伯兹（John Roberts）访问时说：「我和他讨论时，有关我们担忧的事情，讨论内容总是直接了当…他在外面的时候，我也会听到他谈论同样的事。」

美国因2019冠状病毒疾病死亡人数预料即将突破20万人，而11月3日总统大选迫在眉睫，川普民调仍处于落后局面。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP