疑不满隔离政策纵火 希腊难民营数千人流离失所

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（法新社列士波斯岛9日电） 希腊最大的难民营再陷火海，数以千计的寻求庇护者今天无处避难，官员怀疑是有人不满隔离措施放火，欧洲国家探讨分摊收容难民的责任，并呼吁立即改革目前的庇护制度。

今晚的第2场火灾让列士波斯岛（Lesbos）难民营的危机恶化，当局已宣布进入紧急状态。

希腊摩利亚（Moria）难民营的第一场大火，是在35人验出对2019冠状病毒疾病（COVID-19）呈阳性反应后爆发，数以千计的难民逃到附近的橄榄园避难，所幸无人受到重伤。

德国和挪威等欧洲国家与欧洲联盟官员提议伸援时，希腊官员试图将火灾肇事原因怪在难民头上。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）没有直接指控难民纵火，但说这波火灾是难民对病毒采检的「激烈反应」。

移民部长玛他拉奇（Notis Mitarachi）说，当局在难民营验出阳性病例后实施隔离措施，寻求避难者是因为这样才放火。

玛他拉奇说，有3500名难民的住处遭烧毁，情况最惨的灾民今晚将待在停泊附近港口的一艘渡轮，两艘希腊海军军舰明天将提供额外卧铺。

欧盟执行委员会副主席席纳斯（Margaritis Schinas）明天将造访摩利亚难民营，之后将在雅典与玛他拉奇会面。

第2场大火是今晚在难民营没有严重受损的地方爆发。有些难民在前往米蒂利尼（Mytilene）的路上大喊「摩利亚完了！」。

在传出安全部队不让难民接近米蒂利尼后，官员宣布列士波斯岛进入4个月的紧急状态，并派出镇暴警察维护秩序。

摩利亚难民营设计仅能收容2800人，但最后接纳1万2000多人，这场火灾使得欧洲的庇护制度受到质疑，德国已带头呼吁彻底改革。

德国外交部主管欧洲事务的国务部长罗斯（Michael Roth）说：「我们亟需在许多欧盟国家实施共同的难民收容计画，最后还必须为欧盟制定共同的难民与移民政策。」（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

© 2020 AFP