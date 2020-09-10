美国西部野火肆虐 天空变色百栋房屋损毁

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（法新社加州欧罗维里9日电） 美国西部野火蔓延，大片天空被染成橘红色，数以百计的房屋遭摧毁，官员今天警告可能有许多人罹难。

俄勒冈州州长布朗（Kate Brown）引述稍早的报导说，俄勒冈州至少有5座城镇「严重受损」。

布朗在记者会上说：「我必须坦白说，无论是建筑物或人命上，我们预计损失将很惨重。就野火灾情而言，这将会是俄勒冈州史上最严重的人员与财产损失。」

跟邻近的加州与华盛顿州一样，由于出现前所未见的热浪，再加上干燥的强风助长之下，野火自周末起迅速蔓延，俄勒冈州一直在与时间赛跑想办法控制火势。

底特律镇居民伊凡斯（Jody Evans）在野火逼近时逃离家园。她告诉Newschannel 21电视台：「开车逃离时，两侧的野火延烧、树木倒塌、强风吹袭、烟灰四处飘散，就像开车逃离地狱般。」

加州至少已有8人死亡，旧金山湾地区的民众起床后，发现天空被野火烟雾染成深橘色，有时候还会整个遮蔽阳光。

当地消防局在推特发文说：「我们知道烟雾弥漫、伸手不见五指、天空橘红色一片，看起来很恐怖，但请保持冷静、待在室内，情况将会好转。」开上着名金门大桥（Golden Gate Bridge）的车辆整天都被迫开灯。

在旧金山以北约241公里处，熊火（Bear Fire）连夜以前所未见的速度蔓延开来，加上稍早的火势，共有超过10万公顷的土地烧毁，并威胁到欧罗维里市（Oroville）。

加州发出的疏散令已扩大到天堂市（Paradise）部分地区，此区不到两年前发生过最致命的加州现代野火，造成86人死亡。

附近的8月复合大火（August Complex Fire）也迅速蔓延，成为加州史上第2大的野火，烧毁16.8万公顷的土地。

美国西部各地有数以百计的房屋与店家受损，有数以万计的居民被迫撤离。

华盛顿州州长英斯利（Jay Inslee）称这波野火「前所未见且令人心碎」。

英斯利曾在争取民主党提名参选总统时提出对抗气候变迁的政见，他与加州州长纽松（Gavin Newsom）都把今年火灾异常猛烈怪在气候变迁上。

纽松说：「我对气候变迁否定者实在没什么耐心，气候变迁否定者的观点跟实际状况根本不符。」

英斯利说：「我们是住在新世界，这不是以前的华盛顿州。由于气候变迁，现在的天气变得太干燥、太热，华盛顿州各地都受到波及。」

© 2020 AFP