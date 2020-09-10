艾萨兰卡挺进美网4强 与小威争夺决赛门票

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（法新社纽约9日电） 白俄罗斯名将艾萨兰卡今天以6比1、6比0直落二轻取比利时对手梅丹斯，顺利挺进美国网球公开赛女单4强，下一场将迎战美国好手小威廉丝。

前世界球后艾萨兰卡（Victoria Azarenka）在艾许球场（Arthur Ashe Stadium）只花1小时13分钟就淘汰大会第16种子梅丹斯（Elise Mertens）。梅丹斯发球表现欠佳，二发得分率仅19%，全场有23个非受迫性失误；艾萨兰卡仅11个。

坐拥2座大满贯赛单打冠军的艾萨兰卡下一场将迎战小威廉丝（Serena Williams）。小威曾在2012年和2013年美网决赛击败艾萨兰卡。

艾萨兰卡将力拚终结7年大满贯赛冠军荒，力拚生涯第3座金杯。她上次封后是在2013年澳洲公开赛，而且当年成功在澳网卫冕。

艾萨兰卡上次打进大满贯赛单打决赛也是在2013年，当时在美网打了3盘后不敌小威。

艾萨兰卡2016年12月升格当妈妈，之后为了儿子的监护权官司中断职业生涯。

艾萨兰卡近来赢得比赛信心大振，包括上月在西南公开赛轻松封后，因为日本对手大坂直美因左腿拉伤弃赛。

艾萨兰卡表示，没有下榻大会事先批准的球员饭店而是待在纽约私人住屋对她有好处。她说：「我妈每晚都会煮饭，我想，这就是一大优点。」

艾萨兰卡说：「能与我的儿子在花园玩、推他荡秋千很重要。」她表示，现在比以前更能享受网赛。

美网另一场女单4强赛，则将由大会第4种子大坂直美对上美国的布雷迪（Jennifer Brady）。

© 2020 AFP