菲赦免杀人美军 杜特蒂发言人：有助取得疫苗

广告 继续浏览后续

（法新社马尼拉10日电） 菲律宾总统杜特蒂的发言人罗奎今天说，杜特蒂赦免杀害一名跨性别女子的美国陆战队员，有助菲律宾取得美国企业研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

菲国总统发言人罗奎（Harry Roque）说：「我接受总统维护更高国家利益的此一现实。」罗奎坚持这是他表达个人意见，而不是杜特蒂所说。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）本周稍早引发争议，因为他同意赦免杀害一名跨性别女子的美国陆战队员，这名美军被判刑10年，目前才服刑一半。

菲籍跨性别女子劳德（Jennifer Laude）2014年陈尸于马尼拉西北方奥隆加坡市（Olongapo）一家汽车旅馆房间，头被塞进马桶。凶嫌是到菲国参加菲美联合军事演习的美国陆战队员宾柏顿（Joseph Pemberton）。

罗奎说，这项赦免和杜特蒂想要快速取得疫苗有关。菲律宾迄今累计约25万人确诊，超过4000人染疫死亡。

罗奎表示：「总统希望当美国真的研发出疫苗后，菲律宾可以受益，同意赦免宾柏顿符合总统的这一期待。」 罗奎强调这仅是在陈述自己的个人观点。

杜特蒂的这项决定，为释放宾柏顿排除所有法律障碍，地方法院先前下令，基于宾柏顿表现良好，提早让他恢复自由。（译者：陈家伦/核稿：刘学源）

© 2020 AFP