蓬佩奥呼吁东南亚国家 切断与南海争议中企往来

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（法新社河内10日电） 美国政府继数周前把24家协助中共将南海岛屿军事化的中国国企列入制裁黑名单，美国国务卿蓬佩奥今天又强烈呼吁东南亚国家和这些企业切断关系，并起身反抗中共欺压。

蓬佩奥（Mike Pompeo）在第10届东亚高峰会（East Asia Summit）外交部长会议发表上述谈话。这次峰会因美中两国在从贸易到2019冠状病毒疾病（COVID-19）等一系列议题上相互对抗，而蒙上阴影。

争议海域南海的相关事务，也令美中紧张持续升温。美国8月26日以协助中国政府在蕴藏丰富天然资源的南海建立军事设施为由，对24家中国国营企业实施制裁。

蓬佩奥今天表示，该是东南亚各国政府重新思考与这些中企关系的时候。

他在这场视讯峰会上告诉东南亚国家协会（ASEAN）10国外长：「别只是大声发言，而是要采取行动，重新思考与这些企业的生意往来。他们正是霸凌南海周围东协国家的那些（中国）国有企业。」

蓬佩奥还说：「别让中国共产党欺负我们和我们的人民。」

峰会东道主越南也对近来南海军事化表达「严重关切」。

不过，菲律宾虽因周围有南海最大渔场之一的黄岩岛，和中国再起主权争端，但上周已表示不会追随美国脚步，因为菲律宾需要中国的投资。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2020 AFP