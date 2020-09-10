迫于欧盟压力 塞尔维亚退出与俄国及白俄联合军演

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（法新社贝尔格勒9日电） 迫于欧洲联盟（EU）施加压力下，塞尔维亚国防部部长伏林今天表示，决定退出预定和俄罗斯及白俄罗斯一同于白俄境内进行的军演计画。

俄罗斯新闻通讯社塔斯社（TASS）表示，与莫斯科维持良好关系的欧盟候选国塞尔维亚，原定明天将和俄国与白俄进行名为「斯拉夫兄弟2020」（Slavic Brotherhood 2020）的联合军演。

伏林（Alexander Vulin）表示：「我们被要求放弃和白俄排定好的联合军演，不然就得付出代价，失去在欧洲的未来发展...。」

他还指出，军事上保持中立的塞尔维亚面临「来自欧盟强大又不合理的压力」，并在未来6个月暂停所有与伙伴的军演。

塞尔维亚和俄国、白俄两国的关系亲近良好，白俄强人总统鲁卡申科（Alexander Lukashenko）去年12月才造访塞尔维亚首都贝尔格勒（Belgrade）。

然而，塞尔维亚正努力争取成为欧盟成员，上个月因支持欧盟批判白俄总统大选不自由且不公的声明，受到西方国家大使赞扬。

预定明天至15日举行的联合军演将在白俄紧张情势下启动。在鲁卡申科26年执政下，白俄最近几周发生前所未有的暴动示威潮。

尽管群众抗议不断，鲁卡申科仍拒绝退位，下令政府维安部队进行暴力镇压和大规模逮捕，并诉诸俄国支持以掌握大权。（实习编译：林岳锋/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP