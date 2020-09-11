全球冠状病毒疫情超过2822万例确诊 逾91万人不治

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（法新社巴黎11日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间11日11时（台湾11日晚间7时），全球至少91万300人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2822万1090人确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有1880 万3600人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球10日通报新增5862人病殁、30万2322起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1209死）、美国（1000死）与巴西（983死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计19万1802人病故、639万7547例确诊，至少240万3511人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（12万9522人丧生、423万8446人染疫）、印度（7万6271人丧生、456万2414人染疫）、墨西哥（6万9649人丧生、65万2364人染疫）及英国（4万1608人丧生、35万8138人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有92人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（64人）、智利（62人）及玻利维亚（62人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计30万5083死、807万1049例确诊；欧洲累计22万323死、438万5463例确诊；美国和加拿大累计20万1001死、653万2200例确诊。

亚洲累计11万1612死、622万8252例确诊；中东地区累计3万9316死、164万1250例确诊；非洲累计3万2115死、133万2519例确诊；大洋洲累计850死、3万362 例确诊。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

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