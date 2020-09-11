全球染疫病故逾90万人 联合国吁团结筹资金

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（法新社日内瓦10日电） 联合国今天呼吁立刻「大幅提高」对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的资金挹注，因为自疫情发展为全球大流行（pandemic）迄今不过6个月，全世界病故人数已超过90万人。

部分地区近日又出现令人心惊的数字，例如法国通报单日新增近一万起病例，法国政府预定11日开会决定加强防疫措施。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）呼吁各国在未来3个月内筹募150亿美元，以资助「ACT加速器计画」（ACT-Accelerator programme）。这项全球合作计画宗旨是促进疫苗及疗法的研发，由世界卫生组织（WHO）主导。

古特瑞斯说，新型冠状病毒是「全球首要安全威胁」，「我们不团结就完了」。

他表示：「我们必须大幅增加资金，提高找到整体解决方案的可能性，让世界再度前进、行动、繁荣起来。」

他说，迄今募集近30亿美元都用在刀口上，但还需要350亿美元，好让计画从启动进一步到扩大执行；未来3个月就需要一笔150亿美元资金。

由于疫情在许多地方并未趋缓，各国陆续收紧防疫限制措施，例如葡萄牙把集会人数上限从20人降到10人，且晚间8时之后禁止卖酒，同时不准在公共场合饮酒；英国再度把来自葡萄牙本土的旅客列入隔离名单，并新增匈牙利；西班牙巴利亚利群岛（Balearic Islands）地区也因病例数暴增，将在观光胜地帕耳马（Palma de Mallorca）实施局部封锁，影响约2万多人。

© 2020 AFP