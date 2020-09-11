哈绍吉遇害案 川普自夸让沙乌地王储未受更严格审查

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（法新社华盛顿10日电） 华府传奇记者伍德华新书内容显示，美国总统川普自夸救了沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼，让他免于因为记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遭杀害一事受到更严格的审查。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）专栏作家哈绍吉生前堪称中东最具影响力记者，经常撰文批评穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）。哈绍吉于2018年10月2日在沙国驻伊斯坦堡领事馆内遭到沙乌地派出的暗杀小组杀害，至今尚未寻获的遗体据信已遭肢解处理。

川普曾接受传奇调查记者伍德华（Bob Woodward）18次专访，其中一次访谈，川普就哈绍吉惨死一事替穆罕默德．沙尔曼辩护。

「财经内幕」（Business Insider）今天公布伍华德即将上市的新书「愤怒」（Rage，暂译）内容摘录，显示川普曾向伍德华表示：「我救了他（穆罕默德．沙尔曼）一命。」

川普说：「我有办法让国会放过他。我有办法阻止他们。」

如同川普2018年峰会期间看似接受俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）否认干预美国总统大选一事一般，川普也表示穆罕默德．沙尔曼否认参与哈绍吉谋杀案。

据访谈内容，川普向伍德华表示：「他永远会说自己没做。」

「他跟大家这样说，坦白讲我很乐见他这么说。他会跟你这样说，也会跟国会这样说，他会跟大家这样说。他从没说过他有做这件事。」

哈绍吉遭杀害，引发美国国会哗然，但川普政府始终力挺沙国，包括争议性绕过国会签署80亿美元的军售案。

一如川普曾公开所言，他指出沙国这个重要的石油生产国购买武器等美国货物，藉此捍卫自己的立场。

川普告诉伍德华：「他很强烈地表示自己没做这件事。鲍柏（伍德华），他们（沙国）在相当短的时间内就花了4000亿美元。」

沙国法庭7日就哈绍吉谋杀案做出最终判决，由于哈绍吉家属曾声明已原谅，使凶手死罪得到赦免，8名被告分别获判7至20年徒刑。不过哈绍吉的未婚妻和联合国专家对这项判决表达谴责。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP