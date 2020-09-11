川普拜登相互较劲 911恐攻纪念活动成角力场

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（法新社纽约11日电） 争取连任的美国总统川普与民主党总统候选人拜登，今天都将前往关键摇摆州之一的宾州，造访2001年911恐攻事件其中一架被劫飞机的坠毁地点。但因行程安排，两人将错身而过。

现在美国分歧至深，两人都试图利用这个肃穆时刻，表现的像位试图愈合分歧的领袖。

拜登（Joe Biden）之前因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情维持低调了几周，近来他加强造势。在盖达组织（Al-Qaeda）发动恐怖攻击19周年的这一天，拜登将出席两场公开活动。

今天上午他将出席纽约市的年度纪念活动，追思在世界贸易中心（World Trade Center）遇袭亡故的近3000人。

接着他将前往宾州姗克斯维尔（Shanksville）。当年一架飞机在遭盖达成员劫机后，乘客与暴徒争夺控制权，最后飞机坠毁在姗克斯维尔。

预料拜登不会在曼哈顿的世贸中心遗址（Ground Zero）发表讲话，但拜登光是出席这场活动就会吸引各界关注。

川普不会在故乡纽约的纪念活动现身，将由副总统彭斯（Mike Pence）代表他出席。但川普仍可能从拜登身上夺走镁光灯焦点，因为他将抢先到纽约西方约300英里的姗克斯维尔参加纪念活动。

这两位对手没有在宾州狭路相逢的机会。川普与妻子梅兰妮亚（Melania）预计上午离开姗克斯维尔，拜登和妻子吉儿（Jill）则要到下午才会出现在当地。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP