研究:疫苗信心度欧洲渐增亚非下滑

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（法新社巴黎11日电） 全球苦盼疫苗纾解新型冠状病毒疫情之际，一份研究指出，欧洲民众对各类疫苗安全信任度在增加，而亚、非部分地区却出现疑虑渐增。研究人员呼吁应加大对疫苗安全的公卫宣导。

这份刊登于医学期刊「刺胳针」（The Lancet）、据信是史上最大规模全球疫苗信心调查发现，民众对医学安全的不相信程度，与政治动荡及错误讯息散播间有明显关联。调查是2015到2019年间，于149个国家地区访谈超过28万4000名成人所做。

世界卫生组织（WHO）将疫苗疑虑列为全球10大健康威胁之一；一些可预防疾病如麻疹、小儿麻痹等，近年也出现因疫苗接种率下滑而导致的病情爆发。

调查结果显示，欧洲各地民众对疫苗安全信任度正在攀升。

法国大众过去数十年来对疫苗始终心存怀疑，但这项新调查显示，法国人对疫苗信任度已从原先22%增至30%。英国人的疫苗信任度也从2018年5月的47%拉高到去年11月的52%。

波兰和塞尔维亚则是欧洲区例外，两国公众对疫苗信任度近年层层滑落，尤其波兰出现反疫苗运动后，公众对疫苗安全的信任从2018年的64%骤降至去年的53%。

亚洲方面，南韩、阿富汗、菲律宾、印尼、奈及利亚和巴基斯坦，认为疫苗安全者在2015-19年间呈大幅下滑。

研究人员将这波「担忧潮」部分归咎于国家政治动荡和宗教极端主义。

带领这项调查的伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）专家拉森（Heidi Larson）认为，网路上的不实资讯也助长对疫苗的不信任。

© 2020 AFP