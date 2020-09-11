纳粹遗物现踪 挪威外海寻获沉没80年军舰

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（法新社奥斯陆10日电） 挪威Statnett电力公司首席工程师今天表示，公司人员检查海底电线时，无意间在490公尺深度发现二战期间1940年于挪威外海遭鱼雷击沈的一艘纳粹巡洋舰。

这名工程师告诉法新社：「我们有时也会发现历史遗物，但从未找到如此令人兴奋的东西。」

法新社报导，这艘纳粹德国巡洋舰名为「卡尔斯鲁厄号」（Karlsruhe），舰长约174公尺，当年参与了纳粹入侵挪威的威瑟演习作战（Weserubung）行动。

Statnett表示，该公司3年前曾在挪威和丹麦间的高压电线附近以声纳侦测到不明残骸，不过当时工程师们没有时间进一步调查。

6月30日在这个海域发生风暴后，Statnett派出一组人员驾驶遥控潜水器（ROV）前往检查这个残骸。

Statnett发表声明说，在距离缆线约15公尺时，「潜水器萤幕显示出一艘曾遭鱼雷攻击的大型船舶残骸，但直到这些人员看到舰上加农炮和纳粹党徽时，才知道这是战时遗物。」

挪威海事博物馆（Norwegian Maritime Museum）稍后肯定，这艘沈船确实是失踪已久的卡尔斯鲁厄号。（实习编译：林岳锋/核稿：张佑之）

© 2020 AFP