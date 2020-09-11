美国制裁乌克兰议员 称他图谋破坏美总统选举

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（法新社华盛顿10日电） 美国财政部今天对乌克兰议员德卡奇（Andrii Derkach）祭出制裁。据称他是俄罗斯情报人员，企图抹黑美国民主党籍总统候选人拜登（Joe Biden）涉及贪腐，以干扰美国大选。

美国财政部发表声明说，德卡奇「十多年来一直是活跃的俄罗斯特工」。他过去一年和美国总统川普的私人律师、前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）数度会面，希冀透过「扒粪」来打击拜登。

财政部声明说，德卡奇与俄罗斯情报部门向来保持「密切联系」，他也参与干扰行动，「企图破坏即将到来的2020年美国总统大选」。

财政部表示：「这项（制裁）行动对莫斯科及其代理人来说是个明显讯号─这类行为不获容许。」

德卡奇和乌克兰及俄罗斯情报机构关系深厚，他的父亲曾任乌克兰安全局局长，他自己在加入乌克兰安全单位之前，也曾就读于俄国安全部的情报学院。

德卡奇如今担任乌克兰国会议员，向来不加掩饰地参与共和党丑化拜登的行动。美国将于11月3日举行总统大选，拜登目前在多项民调领先川普。

川普去年因涉嫌施压乌克兰政府调查拜登父子而面临弹劾之际，德卡奇仍持续提供诋毁拜登的相关资料给朱利安尼和川普在国会的盟友。

朱利安尼去年10月结束东欧行程后，在福斯新闻频道（Fox News）引用德卡奇提供的「证据」，宣称拜登收取一家乌克兰公司90万美元的关说费。

去年12月，朱利安尼和右翼媒体「一个美国新闻网」（One America News Network, OANN）一起到乌克兰与德卡奇再度会面，以继续寻找诋毁拜登的线索，并强化川普的弹劾辩护。

之后，「一个美国新闻网」播出一些访谈，对象包括朱利安尼、德卡奇与其他宣称发现不利于拜登资讯的人。

今年5月和6月，德卡奇公布了2016年时任副总统的拜登与当时乌克兰总统波洛申科（Petro Poroshenko）之间的电话录音，两人谈到美国对乌克兰政策，以及华府想要拔除腐败官员的意图；这些录音都经过修改。

尽管这些录音并未录到不法情事，美国保守派仍逮到机会，宣称这是拜登掩护其子韩特（Hunter Biden）先前在乌克兰做生意的证据。

川普和他儿子小唐纳（Donald Trump Jr）都在推特（Twitter）上评论德卡奇的「爆料」。

然而，美国国家情报总监（DNI）8月透过声明示警，指俄国正企图干预大选，并特别点名德卡奇。

美国财政部同时宣布对3名俄国人实施制裁，因为他们和俄罗斯圣彼得堡的「网路研究社」（Internet Research Agency）有关。

「网路研究社」被视为与俄国政府挂勾的「酸民农场」，至少自2016年以来就涉入干预美国及其他国家选举的行动。

© 2020 AFP