美有中俄都不晓得的秘密核武？川普一番话让专家想破头

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（法新社华盛顿10日电） 华府资深记者伍德华（Bob Woodward）新书爆料，美国总统川普受访时夸称美国有一套「无人知晓」的武器系统，且可能是核武，川普这一番话让全球军事专家争相解析有几分真假。

传奇调查记者伍德华将出新书「愤怒」（Rage，暂译），收录17段有纪录的专访内容。川普在其中一段访问中，看似披露最高国防机密。

川普表示，他的政府已建立一套无人知晓的武器系统，连俄罗斯和中国领导人都不知道，而且他似乎想说是「核子」武器系统。

倘若这段披露内容为真，恐会撼动大国政治，激起军备竞赛。

然而新书披露这段去年12月5日录下的54个字词内容语焉不详，主要是因为川普在说「核子」一词时有所中断，似乎在自我纠正，然后改说「武器系统」。

川普当时说：「但我已建了一个核..一个武..我建了一套武器系统，是我国从没有过的武器系统。」

「我们有大家从未看过或听闻的东西，连（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）和（中国国家主席）习近平都没听过，无人知晓。我们的东西很惊人。」

伍德华表示，他已个别从消息人士确认，美国确实有新的秘密武器，但没透露是否为核武。

然而武器专家表示，他们不确定川普所指为何，或是否为川普的招牌空话。

美国科学家联盟（FAS）核武专家克里斯登森（Hans Kristensen）表示，川普可能是指低当量核弹头W76-2。美国今年元月首度将此部署于核潜舰，就在川普向伍德华说溜嘴的一个月后。

核子科学家罗费尔（Cheryl Rofer）则表示，川普可能指刚在研发的全新核弹头W93。美国国防部今年稍早才首度披露研发W93。

另有专家认为，川普根本不是指核武。由于近期俄罗斯和中国看似在极音速滑翔载具（HGV）研发上领先，川普也可能是在放话。目前几乎不太可能有办法拦截具有HGV设计的飞弹。

然而罗费尔也说，光靠川普几句话分析总是有风险，「他很常误解，也很常说谎，『从来没人有过』是他招牌大话之一」。

美国国防部被问到川普此言时显得有所保留。发言人卡佛（Robert Carver）说：「我将得把你的提问转呈白宫，由他们说明总统这番话的意思。」

© 2020 AFP