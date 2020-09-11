美西野火至少15死 逾50万人撤离家园

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（法新社加州克洛维斯11日电） 美国西岸各州的消防人员今天持续对抗空前规模的野火。目前大火已造成15人丧生、共逾50万人撤离家园。官员更警告，未来几天死亡人数可能还会增加。

在破纪录的热浪和干燥强风助长下，末日般的野火封锁加州、俄勒冈州与华盛顿州大片地区，损失规模无法计数。

名为「8月复合大火」（August Complex Fire）的野火，昨天成为加州有纪录以来规模最大的火灾。加州西北部原本有多场野火，但火势在高温与风势助长下结合起来，烧毁广达74万6000英亩的干燥植被。

加州森林防火厅（Cal Fire）昨天傍晚表示，截至当时为止，全加州已有超过260万英亩的土地被烧毁。

在毗邻加州的俄勒冈州，则有超过50万人遭到撤离。俄勒冈州政府在声明中指出，消防人员「视人命安全为要务，目前他们正在对抗俄勒冈州创纪录的90万英亩野火」。

州长布朗（Kate Brown）表示，过去72小时惨遭祝融的土地面积，是俄勒州年平均值的两倍；至少5座城镇被「大幅摧毁」。

布朗在记者会上说：「我们从未看过这种规模不受控制的火灾肆虐我们州。」

现在大型野火变得愈来愈常见。世界气象组织（World Meteorological Organization）表示，2015至2019这5年间，野火「前所未见地」严重，特别是在欧洲与北美地区。

气候变迁使旱象扩大，为野火失控蔓延制造有利条件，引发空前的物质和环境损失。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP