英国与日本达成脱欧后首份重大贸易协议

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（法新社伦敦11日电） 英国和日本今天宣布达成双边贸易协定大致协议，成为英国脱离欧洲联盟（EU）后谈成的首份重大贸易协议。

日本外务大臣茂木敏充与英国国际贸易大臣特拉斯（Liz Truss）今天举行视讯会议，就英国脱欧后两国计划签署的「英日全面经济伙伴关系协定」（UK-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement）达成大致协议。

特拉斯表示：「这对英国和日本是历史性的一刻，这是我们脱欧后首份重大贸易协议。」

特拉斯说：「这份协议…远超越现有（日本与）欧盟的协定，因为它替英国制造业、食品和饮料业，以及科技企业争取到新赢面。」

她并表示，这是英国朝向加入「跨太平洋伙伴协定」（Trans-Pacific Partnership，TPP）迈进「重要一步」。

日本与英国的新贸易协定内容，大致上承袭去年已生效的「日本与欧盟经济伙伴协定」（Japan-EU EPA）优惠关税规定。由于英国自今年1月1日起不再属于欧盟，因此不适用这份协定。

英国国际贸易部发布声明表示，新的英日贸易协定将使得英国对日本贸易额估计增加152亿英镑（约新台币5711亿元）。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP