遭爆试图淡化疫情 川普否认对美国人民说谎

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（法新社华盛顿10日电） 华府调查记者伍德华（Bob Woodward）的新书披露美国总统川普刻意试图淡化2019 冠状病毒疾病（COVID-19）危机后，川普今天坚称他从未就疫情危险性对美国人民说谎。

川普在专访录音内容中，向伍德华坦承他知晓2019 冠状病毒疾病独特的危险性，却又在公开场合淡化疫情，此举让距离选举日不到8周的选情拉警报。

川普在白宫匆促召开的记者会上被记者直问「为何对美国人民说谎」时，川普回应：「我没有说谎。」

川普坚称，自己是为了要大家维持冷静，才会在公开场合缓和疫情危险性。共和党籍的川普民调落后民主党籍总统候选人拜登（Joe Biden），且因处理疫情危机一事，面临美国民众排山倒海而来的责难。

川普自认政府做得很棒，还说他不想表现出一副惊恐的样子。

但伍德华的新书「愤怒」（Rage，暂译）昨天公布多则访谈内容摘录和录音，把川普推上了火线。

当晚，川普打电话进福斯新闻（Fox News）主持人尚汉尼提（Sean Hannity）的节目做出反击，今天清晨又接受福斯新闻电台（Fox News Radio）专访，内容聚焦在他获得挪威国会一名右翼议员提名角逐诺贝尔和平奖一事。

接下来一整天，川普在推特上疯狂针对各种话题发表推文，从宣称北韩领导人金正恩「非常健康」，到批评伍德华，还转发一名近日曾在造势场合出现，穿着打扮受到他欣赏的粉丝。

川普对于外界批评往往斥之为「假新闻」，并声称白宫相关新闻报导中经常出现的无名消息来源根本不存在。

但这几招在伍德华新书这个例子起不了作用。书中令人震惊的爆料内容，凭藉的多半是川普自己和伍德华公布的录音。伍德华最知名的事迹之一是揭发水门案，拉下前美国总统尼克森（Richard Nixon）。

川普在一则推文中挖苦伍德华，说这位传奇记者要是认为他的发言「这么糟糕或危险」，那当下为何不立刻报导出来，以拯救生命？

川普主张：「因为他深知这些是好的、适当的答案。冷静，不要惊慌！」

川普究竟为何会在选举这年给伍德华这么多权限贴身采访，是华府许多内部人士想问的问题。伍德华获得18次专访川普的机会，川普也完全同意将访谈内容录音。

川普今天解释：「我这么做是出于好奇。」

据白宫新闻秘书麦肯内尼（Kayleigh McEnany）所言，川普这么做「是因为他是史上最公开透明的总统」。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP