遭逢示威后首度访俄 白俄罗斯总统14日会蒲亭

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（法新社莫斯科11日电） 克里姆林宫今天表示，白俄罗斯总统鲁卡申柯14日将在俄罗斯与总统蒲亭会谈。执政多年的鲁卡申柯，现正面临白俄民众抗议他继续当权。这次将是他遭逢示威后首次访问俄国。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者，当局尚未宣布这次「工作性质的访问」会在俄国哪里举行，而且会后无计画召开两国领袖记者会。

这将是鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）赢得备受争议的大选引爆抗议以来，首次访问俄罗斯。

鲁卡申柯已誓言不会让权给反对派。反对派则主张自家候选人季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya），才是8月9日大选的合法当选人。季哈诺夫斯卡娅在遭白俄官方施压后，接受邻国立陶宛的庇护。

白俄首都明斯克（Minsk）连续3个周末出现约10万人与会的大型示威，预计本周末也会有抗议活动。

俄罗斯虽是鲁卡申柯最强大的盟友，但鲁卡申柯与俄罗斯关系多变，有时还会让俄国与欧洲联盟（EU）相互牵制以从中牟利。但他开始面临国内大规模示威后，仍是向蒲亭寻求建议和协助，两位领袖经常通电话。

俄罗斯已提供鲁卡申柯军事援助，同时敦促白俄进一步与俄国融合。

两国已建立「俄白联盟」（Union State of Russia and Belarus），连结彼此的军事和经济，但鲁卡申柯反对完全统一，蒲亭则多次要求让双方关系更紧密。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP