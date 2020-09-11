韩亚航空21亿美出售案告吹 国营行库驰援纾困

广告 继续浏览后续

（法新社首尔11日电） 韩国现代产业开发集团（HDC）以21亿美元收购亏损的韩亚航空（Asiana Airlines）股权案今天告吹，韩国公营行库将金援纾困，以协助韩亚航空9000名员工保住饭碗。

以现代产业开发集团为首的集团去年12月同意向韩亚航空的最大股东锦湖工业(Kumho Industrial) 购入控股权 ，在这起总金额达2.5兆韩元（约21亿美元）交易中挹注新资金。

然而，韩亚航空公布今年前6个月营运亏损达2680亿韩元，债务膨胀至11.5兆韩元。韩亚航空自4月以来已经取消大多数的国际航班，旗下9000名员工每个月放15天无薪假。

现代产业开发集团试图再对韩亚航空进行多次实地查核，而被视为想强迫韩亚航空降价。

韩亚航空主要债权银行韩国产业银行（Korea Development Bank ，KDB）今天宣布，锦湖工业已经向现代产业开发集团通知终止收购。

韩国产业银行和南韩输出入银行（Export-Import Bank of Korea）将再挹注韩亚航空2.4兆韩元，以协助韩亚航空维持营运。

© 2020 AFP