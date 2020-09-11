NBA季后赛湖人3连胜听牌 火箭面临淘汰

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（法新社奥兰多10日电） 戴维斯今天拿下29分、12篮板，率湖人110比100获胜，在NBA季后赛次轮以3比1「听牌」，输球的火箭则是面临淘汰。

美国职篮NBA西区头号种子洛杉矶湖人在季后赛次轮首战败给第4种子休士顿火箭，但接下来连赢两场，在系列赛反倒取得2比1领先。

今天的第4战，湖人首节在戴维斯（Anthony Davis）8分、7篮板带领下，26比22领先火箭。次节湖人打出11比5开局，将领先扩大达两位数。上半场火箭3成55整体投篮命中率，不及湖人的4成88，其中三分球命中率2成31，也不及湖人的4成，是落后幅度加大的关键。上半场湖人以57比41领先火箭。

下半场开打后，湖人再打出8比3开局，以65比44领先超过20分。前3节打完，湖人以86比70握有16分领先。末节火箭反扑，但先前「失血」过多，最终湖人仍以10分之差拿下胜利。

今天湖人有6人得分达两位数，除了戴维斯的「双十」、詹姆斯（LeBron James）的「准大三元」，替补的卡卢索（Alex Caruso）攻下16分，朗多（Rajon Rondo）板凳出发也有11分、10篮板、8助攻演出，葛林（Danny Green）、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）则分别获得10分。

火箭这场比赛4人得分破十，其中以获得25分的卫斯布鲁克（Russell Westbrook）最高，哈登（James Harden）今天虽进帐21分，但包括三分球6投1中在内，11次出手只命中2球，高登（Eric Gordon）、瑞佛斯（Austin Rivers）则分别拿下19分、14分。

© 2020 AFP