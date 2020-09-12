九一一19周年 阿富汗政府与塔利班历史性和谈

广告 继续浏览后续

（法新社杜哈12日电） 历经数个月的延宕，阿富汗政府与民兵组织塔利班（Taliban）的首次和平谈判将于今天在波斯湾国家卡达首都杜哈登场，寻求终止近20 年的阿富汗战事，不过进展恐不会太快。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）飞往杜哈参加和谈开幕式，并称这是历史性会谈。

蓬佩奥表示，两边必须具体指出「如何让阿富汗迈向减少暴力，实现阿富汗人民的诉求：和谐的阿富汗及一个反映出国家已走出战争的政府」。

寻求在11月大选连任的美国总统川普一直努力想结束这场美国所卷入、时间最长的对外战事，并希望明年底前所有外国部队都能撤出阿富汗。

原本在美国与塔利班今年2月达成安全协议后，阿富汗政府与塔利班的会谈就该启动，但双方因争议性的换俘没有共识而推迟近半年，尽管阿富汗已让国内历经40年的战事暂歇，但仍不时传出暴力情事。

阿富汗高层的代表团昨天离开首都喀布尔前往杜哈，正好是美国遭逢911恐攻19周年的日子；当年美国因遭恐攻而挥师阿富汗，推翻包庇盖达组织（Al-Queda）首脑宾拉登（Osama bin Laden）的塔利班政权。

但要谈成一个全面性的和平协议恐需费时多年，将取决于双方弥合彼此对国家前途歧见的意愿。

不过这场谈判对塔利班也是挑战，因为他们也有责任要为国家提出一套可行的政治前景计画。到目前为止他们的主张都很模糊，只说希望能有一个兼顾包容的「伊斯兰政府」。

© 2020 AFP