巴林与以色列发展外交关系 巴勒斯坦遭孤立

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（法新社耶路撒冷12日电） 分析家指出，巴勒斯坦当局长期以来与不同利益的中东国家建立稳固的关系，但在不断变化的区域联盟中，逐渐遭到孤立，亟需拉拢新盟友。

法新社报导，美国总统川普11日稍早在华盛顿宣布，以色列与巴林达成「和平协议」。巴林决定和巴勒斯坦的宿敌展开外交关系，对巴勒斯坦来说，不啻是一大打击。

巴勒斯坦的怒气来得很快，巴勒斯坦当局一名高级官员向法新社表示，这项协议无异是「在巴勒斯坦当局和巴勒斯坦人民的背后捅刀」。

由22个成员组成的阿拉伯联盟（Arab League）本周举行高峰会，与会外长们没有支持巴勒斯坦的行动，并未发声谴责8月由美国居中斡旋的以色列与阿拉伯联合大公国关系正常化协议。

以阿协议8月宣布后，巴勒斯坦解放组织（Palestine Liberation Organisation）高官艾希拉维（Hanan Ashrawi）在推特上吐苦水称：「愿您永远不会被『朋友』出卖。」

阿拉伯联合大公国15日将与以色列在白宫签署协议，将成为继数十年前埃及、约旦之后，第3个与以色列建立完整关系的阿拉伯国家。

川普在一则关于巴林和以色列协议的推特声明中说，以阿协议签署典礼将有巴林官员出席。

© 2020 AFP