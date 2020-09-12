网传美西野火因激进份子而起 FBI出面辟谣

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（法新社华盛顿11日电） 网路上盛传美国俄勒冈州夺命野火肆虐是「极端份子」纵火所致，联邦调查局（FBI）对此表示，散播假消息将不利控制火势。

法新社报导，俄勒冈州（Oregon）是美国西部几个面临野火威胁的州之一，野火在这些地方已夺走数十条人命，迫使成千上万的人撤离。

一些社群媒体用户再往上将野火与反法西斯主义运动（Antifa）连结，后者是个左倾、无具体组织的运动，致力在网路上和其他公开场合对抗法西斯主义，是保守派的眼中钉。

FBI波特兰办公室在声明中说：「阴谋论和假消息占去全天候工作、试图控制火势的地方警消单位手上宝贵的资源。」

「FBI波特兰办公室和地方执法单位接获极端份子得为酿成俄勒冈州野火负责的通报，FBI和地方行政部门已调查多个这样的通报，发现这种说法并非事实。」

其中一个有关反法西斯主义运动者是纵火犯的说法，源自罗梅洛（Paul Romero Jr），此人先前竞选俄勒冈州的联邦参议员失败。

「纽约时报」指出，在波特兰连月来的反歧视抗议活动期间，当地不时传出左倾与右翼团体冲突，一些保守派民众也因谣言而激发出恐惧和愤怒。

推特与脸书出现谣言称俄勒冈的野火是左倾极端分子纵火所致，使得民众拒绝配合当局疏散，声称要留下保卫家园不让左倾分子劫掠。

© 2020 AFP