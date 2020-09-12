联合国通过全球抗疫决议案 美国投下反对票

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（法新社联合国总部纽约11日电） 联合国今天以压倒性票数通过一项对抗疫情的决议案，但美国和以色列都投下反对票，这项「全面协调反应」决议案内容包括肯定世界卫生组织在疫情中扮演的领导地位。

联合国193个成员今天以169票赞成2票反对，通过这项从5月磋商迄今的2019冠状病毒疾病（COVID-19）决议案，乌克兰和匈牙利都弃权。这项综合决议案涵盖疫情各层面，「肯定世界卫生组织（WHO）的关键领导地位，以及联合国系统在推动和协调全球对疫情全面性回应的基本角色。」

美国今年春天宣布退出WHO，华府指控WHO处理疫情不当，延误发布全球警示。

联合国这项决议「呼吁国际加强团结合作以控制、减轻和击败疫情，以及相关冲击」。

这项决议支持联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）3月呼吁交战的国家停火，共同团结对抗疫情，但这项呼吁并未获得太多回应。

这项决议也呼吁「紧急移除不公平的障碍」，以利取得抗疫物资。这些不公平的障碍指的是制裁措施。

这项决议还要求各国维持粮食和农业供应链，并鼓励同步的经济复苏策略，以促进永续发展和对抗气候变迁。

© 2020 AFP