连获阿联及巴林承认 以色列与川普双赢

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（法新社华盛顿11日电） 中东的巴林今天宣布将与以色列关系正常化，成为继阿拉伯联合大公国之后，又一承认以色列的阿拉伯国家；这对以色列及居中斡旋的美国总统川普来说是双赢局面。

巴林同意签署协议让以色列及美国保守派距离梦想更进一步，他们始终想在不让巴勒斯坦建国下，做到阿拉伯国家承认以色列。

经美国居中牵线，阿拉伯联合大公国8月13日与以色列达成协议，两国关系将迈向正常化。以色列、阿联与巴林将于9月15日赴美国白宫签署协议。

巴林王国由逊尼派穆斯林掌权，但境内什叶派人口众多，与伊朗关系特别紧张，因此相当仰赖美国，美国第5舰队司令部就设在巴林。

川普于2017年上任后一改前总统欧巴马政策，罔顾人权疑虑而批准对巴林军售，并鼓励巴林加强与以色列的非官方关系。川普女婿库许纳（Jared Kushner）去年还在巴林首都麦纳玛（Manama）启动美国政府的中东和平计画。

美国智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）中东计画主任韦克士勒（Will Wechsler）说，波斯湾阿拉伯人察觉到美国逐渐卸下领袖角色，对此「深具担忧」。

传统的阿拉伯势力中心如埃及、叙利亚、伊拉克目前都陷于国内事务抽不开身，波斯湾国家愈来愈担心非阿拉伯国家影响力渗透，例如什叶派的伊朗、与穆斯林兄弟会（Muslim Brotherhood）关系密切的土耳其，以及蒲亭（Vladimir Putin）治下的俄罗斯。

韦克士勒说：「现在的情况是，能抵御那些国家的新联盟已浮现。」但他也指出，以色列与波斯湾阿拉伯国家「不是自然形成的盟邦，它们之间有文化差异，只是正设法克服，且在地缘政治和机会上有相同的看法」，尤其是经济商机。

而对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）来说，获得巴林承认是一着妙棋。

继埃及、约旦分别于1979年、1994年承认以色列之后，阿联和巴林是26年来再次承认以色列的阿拉伯国家，这让以色列盼获国际接纳的目标又近了一步，也更强化与中东地区的连结。

尼坦雅胡为此做出的让步，主要是放弃并吞约旦河西岸大部分占领区，但这绝非允许巴勒斯坦人建国。不过，阿拉伯联合大公国和巴林都表示仍支持巴勒斯坦人建国。

韦克士勒认为对以色列来说，并吞约旦河西岸会是「策略上的大灾难」，而与阿联和巴林签署关系正常化协议，实际上促使以色列「避免搬石头砸自己的脚」，尤其川普在11月的美国总统大选未必稳赢，民主党的拜登（Joe Biden）有可能当选。

巴林打算承认以色列的消息一出，巴勒斯坦很快就加以谴责，称这项协议是阿拉伯国家又一次「背后捅刀」，担心建国目标逐渐失去阿拉伯国家的支持。

至于渴求连任的川普，自然没放过这个自卖自夸的机会，白宫也大肆宣扬川普已获提名角逐诺贝尔和平奖，其实角逐程序只需一名国会议员提交文件。

川普在成功促成协议签署后，更有理由宣称自己是以色列长久以来的盟友，他先前已违背国际共识，承认耶路撒冷是以色列首都。

左倾的「美国进步中心」（Center for American Progress）资深研究员卡图里斯（Brian Katulis）乐见巴林与以色列达成协议，但质疑川普在其中的角色。

他说，巴林与以色列的协议无助于缓和与伊朗的紧张关系，也帮不了巴勒斯坦建国，「这协议主要是多年来持续进行的利益及结盟关系转移的结果」。

卡图里斯说：「以色列与巴林及阿联关系正常化的协议，都不太可能从根本上改变中东整体不稳的态势。」

© 2020 AFP