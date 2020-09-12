金块末节大反扑胜快艇 背水一战成功续命

广告 继续浏览后续

（法新社奥兰多11日电） NBA金块今天在背水一战，在第4节发动大反扑，以111比105逆转击败快艇，在系列赛追成2比3。

美国职篮NBA季后赛次轮，西区第2种子洛杉矶快艇与第3种子丹佛金块的系列赛，快艇打完前4场，以3比1「听牌」。

今天的第5战，上半场落后12分的金块，在下半场逐渐收复失土，尤其末节打出21比8攻势，以94比88反倒领先6分。快艇之后几度进逼，但始终未能将比分超前，最终金块以6分之差惊险拿下胜利。

金块今天在背水一战赢球，系列赛追成2比3，但快艇仍保有「听牌」优势。

这场比赛的首节，快艇在雷纳德（Kawhi Leonard）攻下12分带领下，以28比23领先金块。上半场金块三分球命中率刚好3成、投篮命中率3成78，不及快艇的5成63、5成12。快艇在雷纳德、乔治（Paul George）、贝佛利（Patrick Beverley）分别拿下14分、13分、10分的情况下，在中场以56比44将领先拉开到两位数。

下半场开打，金块在米尔塞普（Paul Millsap）单节14分带领下，在打完3节后，以73比80将落后缩小到个位数，让金块正式吹起反攻号角。

金块今天除了莫瑞（Jamal Murray）攻下26分、约基奇（Nikola Jokic）有22分、14篮板的「双十」成绩，米尔塞普攻下17分；莫堤・莫里斯（Monte Morris）和葛兰特（Jerami Grant）分别获得12分和10分。

快艇的雷纳德今天轰下全场最高36分，乔治也贡献26分，马克斯・莫里斯（Marcus Morris Sr.）、贝佛利分别拿下12分、10分。

© 2020 AFP