从白寡妇到影后 凡妮莎寇比「锥心之痛」擒金狮

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（法新社威尼斯12日电） 英国女星凡妮莎寇比今天凭藉「锥心之痛」勇夺威尼斯影展影后，看来她成功诠释影集「王冠」里的王室成员之后，藉一擒金狮登上好莱坞王族行列之日，亦不远矣。

32岁的凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）在Netflix影集「王冠」（The Crown）中饰演英国女王的叛逆妹妹玛格丽特公主（Princess Margaret），大萤幕作品则有「不可能的任务：全面瓦解」（Mission Impossible━Fallout）里的「白寡妇」、「玩命关头：特别行动」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）等。

今年她有两部作品竞逐威尼斯影展，包括描写女同志情爱的「未来世界」（The World to Come, 暂译），以及刻划妇女失去孩子痛苦的「椎心之痛」（Pieces of a Woman, 暂译），两部片对于女性描写都很深刻，若无出色演技无法驾驭，但凡妮莎寇比演来丝丝入扣，好莱坞刊物「综艺」（Variety）不禁评为「她这个世代最杰出的女星」。

其中让她勇夺影后的「锥心之痛」，故事取自本片匈牙利籍导演柯诺穆恩德秋（Kornel Mundruczo）和编剧家伴侣韦柏（Kata Weber）失去孩子的亲身经历。

此片开场有长达25分钟以一镜到底方式拍摄，震撼呈现女性分娩过程，极考演技。片子开拍前，凡妮莎寇比曾和多名有过切身之痛的女性谈过，她说，这是她首度在电影里挑大梁，她「入戏很深」，也坦言要真实呈现女性的苦痛「真的非常可怕」。

她今天领奖时热泪盈眶地感性致词说，想和所有「曾失去孩子…有时甚至在生命都还没开始前就失去」的父母分享这座奖，「我们可以分担彼此的痛，抚平心中的伤」。

如果呈现女性苦痛还不够可怕，那看看跟她合作演出此片的男星吧，和她演对手戏的，是好莱坞要求最高的男星之一、「变形金刚」系列演员西亚李毕福（Shia LaBeouf）。

但对于从小就和大咖演员相熟的凡妮莎寇比而言，这些都不足以让她畏惧，毕竟英国剧场和大银幕传奇凡妮莎蕾格烈芙与柯林蕾格烈芙（Vanessa and Corin Redgrave）就是她的家族友人，她可是从小就见惯所谓的「大明星」了。

也或许是因为这种背景，从小耳濡目染的凡妮莎寇比虽称不上一夕成名，戏剧天分却是无庸置疑，英国「独立报」（The Independent）剧评看过她2011年在伦敦皇家宫廷剧院（Royal Court Theatre）的演出之后，满是褒美：「如果我曾见过明星，她就是那颗星」。

此后凡妮莎寇比剧场和电视角色邀约不断，历经多番尝试，凡妮莎寇比终于遇到了「王冠」里的女王胞妹角色，而后更凭藉此片赢得艾美奖最佳女配角。

在出演「不可能的任务：全面瓦解」里的「白寡妇」、「玩命关头：特别行动」里「戴克萧」（杰森史塔森饰演）的妹妹?「哈蒂萧」之后，凡妮莎寇比接演「锥心之痛」与「未来世界」两片，尽管今天她是以「锥」片勇夺影后，但影评人对她在「未来世界」的演出也是一致好评。

她在「未来世界」饰演19世纪纽约州一名试着逃离乏味生活的女性，和另一名农妇发展出紧密关系，两人慢火细煲酝酿的热情，连影评都为之向往。

「卫报」（The Guardian）影评布鲁克斯（Xan Brooks）是这样说的：「未来世界是个以1850年代美国为背景的美丽爱情故事…我可以一整天看着茂密的森林，基本上就像片中主角那样…整天、整周、整年…如果旁边坐的是不对的人，每座天堂都会变成地狱。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP