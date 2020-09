从白寡妇到影后 凡妮莎寇比「锥心之痛」擒金狮

广告 继续浏览后续

(法新社威尼斯12日电) 英国女星凡妮莎寇比今天凭藉「锥心之痛」勇夺威尼斯影展影后,看来她成功诠释影集「王冠」里的王室成员之后,藉一擒金狮登上好莱坞王族行列之日,亦不远矣。

32岁的凡妮莎寇比(Vanessa Kirby)在Netflix影集「王冠」(The Crown)中饰演英国女王的叛逆妹妹玛格丽特公主(Princess Margaret),大萤幕作品则有「不可能的任务:全面瓦解」(Mission Impossible━Fallout)里的「白寡妇」、「玩命关头:特别行动」(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)等。

今年她有两部作品竞逐威尼斯影展,包括描写女同志情爱的「未来世界」(The World to Come, 暂译),以及刻划妇女失去孩子痛苦的「椎心之痛」(Pieces of a Woman, 暂译),两部片对于女性描写都很深刻,若无出色演技无法驾驭,但凡妮莎寇比演来丝丝入扣,好莱坞刊物「综艺」(Variety)不禁评为「她这个世代最杰出的女星」。

其中让她勇夺影后的「锥心之痛」,故事取自本片匈牙利籍导演柯诺穆恩德秋(Kornel Mundruczo)和编剧家伴侣韦柏(Kata Weber)失去孩子的亲身经历。

此片开场有长达25分钟以一镜到底方式拍摄,震撼呈现女性分娩过程,极考演技。片子开拍前,凡妮莎寇比曾和多名有过切身之痛的女性谈过,她说,这是她首度在电影里挑大梁,她「入戏很深」,也坦言要真实呈现女性的苦痛「真的非常可怕」。

她今天领奖时热泪盈眶地感性致词说,想和所有「曾失去孩子…有时甚至在生命都还没开始前就失去」的父母分享这座奖,「我们可以分担彼此的痛,抚平心中的伤」。

如果呈现女性苦痛还不够可怕,那看看跟她合作演出此片的男星吧,和她演对手戏的,是好莱坞要求最高的男星之一、「变形金刚」系列演员西亚李毕福(Shia LaBeouf)。

但对于从小就和大咖演员相熟的凡妮莎寇比而言,这些都不足以让她畏惧,毕竟英国剧场和大银幕传奇凡妮莎蕾格烈芙与柯林蕾格烈芙(Vanessa and Corin Redgrave)就是她的家族友人,她可是从小就见惯所谓的「大明星」了。

也或许是因为这种背景,从小耳濡目染的凡妮莎寇比虽称不上一夕成名,戏剧天分却是无庸置疑,英国「独立报」(The Independent)剧评看过她2011年在伦敦皇家宫廷剧院(Royal Court Theatre)的演出之后,满是褒美:「如果我曾见过明星,她就是那颗星」。

此后凡妮莎寇比剧场和电视角色邀约不断,历经多番尝试,凡妮莎寇比终于遇到了「王冠」里的女王胞妹角色,而后更凭藉此片赢得艾美奖最佳女配角。

在出演「不可能的任务:全面瓦解」里的「白寡妇」、「玩命关头:特别行动」里「戴克萧」(杰森史塔森饰演)的妹妹?「哈蒂萧」之后,凡妮莎寇比接演「锥心之痛」与「未来世界」两片,尽管今天她是以「锥」片勇夺影后,但影评人对她在「未来世界」的演出也是一致好评。

她在「未来世界」饰演19世纪纽约州一名试着逃离乏味生活的女性,和另一名农妇发展出紧密关系,两人慢火细煲酝酿的热情,连影评都为之向往。

「卫报」(The Guardian)影评布鲁克斯(Xan Brooks)是这样说的:「未来世界是个以1850年代美国为背景的美丽爱情故事…我可以一整天看着茂密的森林,基本上就像片中主角那样…整天、整周、整年…如果旁边坐的是不对的人,每座天堂都会变成地狱。」(译者:郑诗韵/核稿:严思祺)

