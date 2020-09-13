华邮记者揭川金互通款曲 金正恩谄媚情书赢得川普心

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（法新社华盛顿12日电） 华盛顿邮报记者伍德华的新书揭露，北韩领导人金正恩在外交上与美国总统川普互通款曲时，信中使用谄媚而华丽的散文，满足川普站在历史舞台中心的虚荣感，连美国中央情报局也叹为「杰作」。

两人的私人情感俨然成为驱动华盛顿和平壤间外交的关键因素，他们从互相羞辱，扬言发动战争，一路走到川普公开示爱。

华邮调查记者伍德华（Bob Woodward）在「愤怒」（Rage，暂译）一书公开两位领袖鱼雁往返的25封「情书」，金正恩在信中以极度谄媚的语言奉承川普，两人从而建立非凡的友谊。

两人2018年在新加坡举行首次高峰会后，金正恩在当年耶诞节写给川普的信中说：「我至今仍无法忘怀那历史性的一刻，在那美丽而神圣的地方，我紧握阁下的手，全世界也都兴致勃勃地看着，我盼望能再度体验那天的荣耀。」

2018年是北韩最高领导人与美国现任总统首度会面，尽管后来在河内举行的川金2会破局，金正恩仍将新加坡的会面形容为「珍贵的回忆，光荣的一刻」，更在去年6月的信中表示：「我也相信我俩深挚而特殊的友谊，将成为一股魔幻般的力量。」

三个星期后，两人突然于南北韩非军事区（Korean Demilitarized Zone）再度会晤，川普会前在致金正恩的信中表示，两人都有「一种独特的风格，缔结了一段特别的友谊」。

川普也写道：「唯有你我能合力化解两国间长达70年的敌意。这将名留青史！」

不过，自从首次川金会后，北韩去核武化并未取得多少进展。美国情报局局长甚至警告，平壤不太可能放弃核武。

© 2020 AFP