大直美谈逆转：如果没打到1小时就输掉比赛，不是超尴尬的吗?

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（法新社纽约12日电） 日本好手大直美今天先失1盘后倒赶两盘，1-6、6-3、6-3解决白俄罗斯强敌艾萨兰卡（Victoria Azarenka），第2度在美国网球公开赛封后。

这也是大会第4种子、22岁的大直美继2018年美国公开赛、2019年澳洲公开赛之后，生涯第3座大满贯赛女单冠军。大至今3度打入大满贯冠军战，从未空手而回。

此役首盘艾萨兰卡先声夺人，虽已31岁、且是以非种子身分参赛，但姜是老得辣，一开赛就势如破竹，只花26分钟即拿下首盘，一发成功率高达88%；反观大打来异常漫不经心，有多达13次非受迫性失误。

但第2盘艾萨兰卡以2比0领先之后，战局风云变色，大直美彷佛变了一个人，连破艾萨兰卡两个发球局之后，反以4比3领先。

局面很快倒向对大有利，她接着第3度破了艾萨兰卡的发球局，后来居上拿下第2盘。

赛后大直美提及第2盘为何能扭转局势：「那时我只是觉得，如果没打到1小时就输掉比赛，不是超尴尬的吗？」

决胜第3盘两人各自保发，直到第4局，大直美破了艾萨兰卡的发球局，3比1领先。

第5局艾萨兰卡一度可以扭转局势，但她40比0领先，却白白浪费3个破发点，眼睁睁看着大扭转落后颓势成功保发，取得4比1领先。

大此时似乎胜券在握，但艾萨兰卡仍未放弃，第6局成功保发之后，第7局破了大发球局，追成3比4。

但大随即回稳，第8局回破艾萨兰卡，来到5比3领先，第9局大只要成功保发，就能拿下比赛。

打到此时，顽强如艾萨兰卡，也再无力回天。来到第2个冠军点时，艾萨兰卡一记回球挂网，就这么让大直美拿下胜利。

两位对手以球拍互碰代替握手之后，大直美仰躺在球场中央，看着天空庆祝胜利。

艾萨兰卡虽与冠军擦身而过，但对这位31岁的前球后而言，本届美网必也是场难忘旅程，因为这是她在睽违7年之后，首次打进大满贯赛决赛。

艾萨兰卡赛后表示：「我想谢谢团队相挺，谢谢他们相信我。来到这里的路非常漫长，但很有趣。」

大直美今天戴着写有男童莱斯（Tamir Rice）姓名的口罩上场。非裔的莱斯2014年在俄亥俄州克里夫兰遭白人警察枪杀。

有日本和海地血统的大直美本届美网每轮比赛都戴着不同的口罩上场，来纪念遭种族不正义和警察暴力而死的受害者。

先前她分别戴过写有泰勒（Breonna Taylor）、麦克林（Elijah McClain）、亚伯里（Ahmaud Arbery）、马丁（Trayvon Martin）、佛洛伊德（George Floyd）、卡斯提（Philando Castile）名字的口罩。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP