新冠肺炎全球近2882万例确诊　逾92万人不治

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（法新社巴黎13日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间13日11时（台湾13日晚间7时），全球至少92万1097人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2881万9490人确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有1913万3300人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球12日通报新增4806人病殁、28万4827起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（1114死）、巴西（814死）与美国（523死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计19万3705人病故、648万6401例确诊，至少243万4658人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（13万1210人丧生、431万5687人染疫）、印度（7万8586人丧生、475万4356人染疫）、墨西哥（7万604人丧生、66万3973人染疫）及英国（4万1623人丧生、36万5174人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有93人染疫丧命；其次依序为比利时（86人）、西班牙（64人）、玻利维亚（63人）及智利（62人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计30万9317死、822万9215例确诊；欧洲累计22万1146死、447万1410例确诊；美国和加拿大累计20万2916死、662万2504例确诊。

亚洲累计11万4518死、644万5438例确诊；中东地区累计3万9829死、167万1988例确诊；非洲累计3万2501死、134万8379例确诊；大洋洲累计870死、3万563例确诊。（译者：陈家伦/核稿：陈政一）

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