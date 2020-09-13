欧盟警告英国 勿违反脱欧协议赌上国际信誉

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（法新社布鲁塞尔13日电） 英国政府近日提出一份新法案，内容凌驾英国脱离欧洲联盟（EU）的协议。欧洲理事会主席米歇尔今天警告，英国的国际信誉面临重大危险，伦敦必须履行义务、实行脱欧协议。

英国首相强生（Boris Johnson）政府9日提出一份争议性的「内部市场法案」（Internal Market Bill），内容恐违反脱欧协议中关于国家补贴和北爱尔兰关税的部分。几名英国前首相与强生同党议员都深表忧心。

欧洲理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）与爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）通话后在推特写道，现在是「英国政府负起责任的时候。这严重攸关英国签字在国际上的可信度」。

米歇尔还表示：「脱欧协议应彻底落实，以确保爱尔兰的和平和稳定，并维持（欧洲）单一市场的完整性。」

法国欧洲与外交部主管欧洲事务的国务秘书波恩（Clement Beaune）也在今天出刊的「巴黎人日报」（Le Parisien）撰文指出，英国竟会藐视国际法、违反脱欧协议部分内容，令人感到「不可思议」。

波恩表示：「英国是个伟大的民主国家。若政府与国会背弃他们自己协商出和表决过的协议，违背他们许过的承诺，将令人感到不可思议。」

按照脱欧协议，为了遵守1998年通过、奠定北爱尔兰和平的「耶稣受难节协议」（Good Friday Agreement），英国统治的北爱尔兰和隶属欧盟的爱尔兰之间边界必须维持开放，因此脱欧后部分欧盟规则仍将适用于北爱。

但强生昨天指责欧盟在英国与北爱尔兰之间施加一道食品「关卡」，恐将撕裂英国。

欧盟的脱欧谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天则表示，脱欧协议中关于爱尔兰和北爱尔兰的条文「并未对英国的完整性构成威胁」。

爱尔兰今天也驳斥强生的说法，表示欧盟并未暗中计划在英国与北爱之间重新设立会破坏局势稳定的边界。

爱尔兰司法部长麦金蒂（Helen McEntee）告诉天空新闻网（Sky News）：「实情绝非如此。任何暗示会产生新边界的说法根本不是事实。」

麦金蒂表示，脱欧协议中关于北爱的条文都经由双方同意，不仅确保英国脱欧后的公平竞争，也符合耶稣受难节协议。

此外，脱欧协议「确保北爱属于英国一部分的完整性」，并「确保我们不会见到任何形式的边界重现」。（译者：杨昭彦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP