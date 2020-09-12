第77届威尼斯影展 赵婷执导Nomadland夺金狮奖

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（法新社威尼斯12日电） 第77届威尼斯影展今天闭幕，中国女导演赵婷执导的美国电影「无依之地」（Nomadland，暂译）勇夺最高奖项最佳影片金狮奖。

「无依之地」描述居住在厢型车「房车族」穿越广大美国西部的故事，由旅居美国的中国女导演赵婷（Chloe Zhao）执导，美国女星法兰西丝麦朵曼（Frances McDormand）饰演一名60多岁寡妇，把她的厢型车变成行动住家并踏上旅途，一路上从事季节性工作。

墨西哥导演米歇尔法兰科（Michel Franco）执导的惊悚片「新秩序」（New Order，暂译），获次高奖项评审团大奖银狮奖。

日本导演黑泽清（Kiyoshi Kurosawa）因执导「间谍之妻」（Wife of a Spy），获最佳导演银狮奖。

俄罗斯资深导演安德烈康查洛夫斯基（Andrei Konchalovsky）执导「亲爱的同志」（Dear Comrades!，暂译），获评审团特别奖。这是一部有关1962年苏联屠杀示威劳工的新切尔卡斯克（Novocherkassk）惨案电影。

英国女星凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）因在「椎心之痛」（Pieces of a Woman，暂译）精湛饰演一位产下夭折新生女儿的悲痛妇女，获最佳女演员奖（影后）。

义大利男星皮耶法兰西斯柯法维诺（Pierfrancesco Favino）主演义大利电影「我们的父亲」（Padrenostro; Our Father，暂译）获最佳男演员奖（影帝）。

© 2020 AFP