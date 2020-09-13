美西野火浓烟铺天盖地 拜登：气候变迁威胁生存

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（法新社波特兰12日电） 美国西岸地区野火延烧，今天大气层中浓烟密布。总统川普计划14日往加州视察；民主党总统候选人拜登警告，气候变迁已成为生存上的议题。

法新社报导，西岸野火已夺走27条人命，烧毁近500万英亩土地，面积大约一个新泽西州。

拜登（Joe Biden）说：「科学很明确，像这样的致命迹象是无庸置疑的，气候变迁已迫在眉睫，对我们生活方式造成生存威胁。」

他说，川普可以试图否认事实，但事实是无可否认的。

川普曾说，西部几个州长应为近年季节野火扩大增强，承担一些责任，指责他们在森林管理工作上做得很差。

白宫表示， 川普14日将在加州首府沙加缅度（Sacramento）附近，与联邦和地方官员见面，听取简报。

根据瑞士空气清净科技公司IQAir资料，环境灾难感日益恶化，今天全球空气污染最严重的5个城市都在美国西岸，从加州洛杉矶（Los Angeles）一路到加拿大温哥华（Vancouver）的大气层中都布满了野火产生的浓烟与灰烬。

在俄勒冈州波特兰（Portland）市区，今天早晨浓烟呛人。法新社报导，一名37岁男性居民表示：「好像抽了100根菸一样，我从未看过这种景象，但在情况有好转下，我们试着正面以对。」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP