苹果发表会将登场 料聚焦智慧手表iPad订阅服务

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（法新社旧金山13日电） 苹果（Apple）年度新产品发表会15日登场。预料苹果将把焦点摆在Apple Watch、iPad与订阅服务，力图藉年底假期必备的服务和装置，来带动公司新一波成长。

至于各界热切期盼、被认为事关苹果获利的5G iPhone，根据法新社访问的分析师，由于疫情对生产线构成干扰，5G iPhone可能于今年稍晚另行发表。

苹果股价之前飙涨，本周却下滑超过7%。依据11日股价，苹果目前市值1兆9200亿美元，低于本月初的2兆3000亿美元纪录高点。

但苹果依然是华尔街市值最高的公司，亚马逊（Amazon）以1兆5600亿美元的市值排名第2，微软（Microsoft）1兆5400亿美元排第3。

苹果在这次发表会邀请函上，写着隐晦难解的「Time Flies（时光飞逝）」，公司至今对发表会细节仍三缄其口。

外界则预测苹果将发表iPhone以外的产品或服务。根据分析师说法，世人有可能看到新版Apple Watch、iPad、MacBook和订阅服务，甚至是Apple TV机上盒。

分析师并提到，新款iPad可能加强扩增实境功能；苹果也可能用「套餐订阅」（subscription bundle）方式，以吸睛价格提供音乐、新闻和电视等服务。

Apple Watch方面，目前已知新版作业系统WatchOS7将内建睡眠追踪功能。苹果也可能强化Apple Watch的健身或健康功能。

顾问公司Techsponential分析师格林加特（Avi Greengart）说：「智慧手表领域存在竞争，但苹果仍是销售龙头且大幅领先对手。现在苹果仍有空间运用本身的领先地位。」

「苹果已承认他们正在开发手表血糖监测功能，如果他们成功，就会是件大事。」

© 2020 AFP